Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Robinhood zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Robinhood-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,72 USD an der Tafel.

Bei der Robinhood-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 17,72 USD. In der Spitze legte die Robinhood-Aktie bis auf 17,89 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Robinhood-Aktie bisher bei 17,56 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 573.879 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Bei 24,88 USD markierte der Titel am 18.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 28,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,92 USD am 17.11.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,250 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 682,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 491,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,642 USD je Aktie belaufen.

