Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 73,75 USD.

Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 73,75 USD. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,11 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.188.906 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,80 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. 5,49 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 81,04 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Robinhood ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 933,00 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 624,00 Mio. USD umsetzen können.

Die Robinhood-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Aktien von Robinhood und AppLovin zeitweise unter Druck: Kein Einzug in den S&P 500

S&P 500 über 6.000 Punkten: Hoffnung auf Entspannung im US-chinesischen Handelskonflikt

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag