Robinhood Aktie News: Robinhood gewinnt am Nachmittag kräftig

Robinhood im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,0 Prozent auf 23,63 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,0 Prozent auf 23,63 USD zu. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 23,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,01 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.266.711 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.06.2024 bei 24,28 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,75 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,92 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,250 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.05.2024 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 624,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 447,00 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Robinhood die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 0,525 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

MicroStrategy-, Robinhood- und Coinbase-Aktien fallen: Bitcoin-Absturz belastet

Coinbase, Robinhood und MicroStrategy unter Druck: Bitcoin-Anleger werden nervös

Robinhood-Aktie gibt Gas: Milliarden-Aktienrückkaufprogramm angekündigt