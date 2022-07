Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,74 EUR

-1,13% Charts

News

Analysen

Die Robinhood-Aktie musste um 25.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 8,74 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 8,74 EUR ein. Bei 8,74 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.

Robinhood ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Robinhood-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 16.08.2023.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,248 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood Markets-Aktie: Spekulationen sorgen für Kaufinteresse

Konkurrent Binance setzt Coinbase-Aktie zu: Binance.US lässt Gebühren für bestimmte Spot-Bitcoin-Trades fallen

Kryptowährungen erreichen Mainstream: Wie Anleger in Bitcoin & Co. investieren können

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com