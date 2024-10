Robinhood Aktie News: Robinhood steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 27,43 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Robinhood-Aktie sogar auf 27,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ 328.156 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.10.2024 markierte das Papier bei 27,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 0,60 Prozent zulegen. Am 17.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,92 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 71,14 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Robinhood ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 688,00 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 491,00 Mio. USD umgesetzt.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Robinhood-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,727 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

