Immer neue Rekorde: Wall Street beendet Handel deutlich höher

Der Dow Jones gewann zum Handelsbeginn 0,32 Prozent auf 28.736,79 Zähler und blieb auch anschließend auf grünem Terrain. Er beendete den Handelstag letztlich 1,58 Prozent höher bei 29.099,05 Stellen. Für den Techwerte-Index NASDAQ Composite ging es schlussendlich 0,98 Prozent auf 12.056,44 Einheiten aufwärts. Bei 12.074,06 Indexpunkten markierte er ein neues Rekordhoch.

Kaum ein Tag an den US-Börsen ohne neue Rekorde. Auch am Mittwoch macht die Jagd der Anleger auf Tech-Schwergewichte wie Amazon und die Google-Holding Alphabet keine Pause.

"Mittlerweile sehen wir spektakuläre Bewertungsniveaus gerade bei den großen Technologieunternehmen, da jeder in sie investieren und an der Rally teilhaben will", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die Anleger investierten in die Unternehmen, die von der aktuellen wirtschaftlichen Situation am meisten profitierten. "Dabei entsteht ein Rudelverhalten: Wenige Aktien werden von vielen Investoren gekauft, womit auch das Risiko von Überbewertungen und spekulativen Übertreibungen steigt", warnte der Experte.

Das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed hatte kaum Einfluss auf die Börsen. Einen kleinen Dämpfer gab es von der Konjunktur: Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft war im August schwächer gestiegen als erwartet. Das Stellenplus war nicht einmal halb so groß wie erwartet. Allerdings gilt die Erhebung nicht mehr als aussagekräftig für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag.

