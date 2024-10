Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Roche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 266,30 CHF ab.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 266,30 CHF ab. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 265,70 CHF ein. Bei 271,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 386.724 Roche-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (288,20 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2024. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 7,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,83 CHF je Roche-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,11 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,56 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

