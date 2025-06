Notierung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

02.06.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 264,10 CHF ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 264,10 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 263,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 265,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 211.700 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 18,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 227,20 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,91 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 279,75 CHF für die Roche-Aktie. Die Roche-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,10 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie So schätzen die Analysten die Zukunft der Roche-Aktie ein SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren gekostet FDA lässt Susvimo von Roche für Behandlung diabetischer Retinopathie zu - Roche-Aktie fester

