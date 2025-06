Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Dienstagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 265,80 CHF.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 265,80 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 266,30 CHF. Bei 265,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 25.542 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 18,06 Prozent Luft nach oben. Bei 230,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,91 CHF je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 279,75 CHF aus.

Die Roche-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Roche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,10 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie stabil: Brustkrebs-Mittel Itovebi steigert Überlebenschancen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Roche-Aktie ein

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren gekostet