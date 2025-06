Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 268,40 CHF.

Das Papier von Roche legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 268,40 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 268,40 CHF. Mit einem Wert von 265,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 211.263 Roche-Aktien gehandelt.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 16,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,91 CHF je Roche-Aktie. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 279,75 CHF.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Roche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 20,10 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

