Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 285,10 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 285,10 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 282,10 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 282,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 141.880 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,80 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 260,89 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 18,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

