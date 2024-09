Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 287,30 CHF.

Mit einem Kurs von 287,30 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 288,20 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 286,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 287,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 201.076 Roche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2024 auf bis zu 288,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,31 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 212,90 CHF fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 25,90 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,80 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 268,67 CHF.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,44 CHF je Roche-Aktie.

