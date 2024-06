Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Vormittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 232,10 CHF.

Um 09:05 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 232,10 CHF nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 232,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 232,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 47.091 Roche-Aktien.

Am 06.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 26,48 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 9,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,79 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 259,90 CHF an.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 17,95 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

