Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 243,20 CHF.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 243,20 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 238,10 CHF aus. Bei 238,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 504.277 Roche-Aktien.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 277,25 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 14,00 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 14,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,78 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 260,30 CHF je Roche-Aktie an.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,77 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich stärker

Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu

Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert zum Ende des Mittwochshandels