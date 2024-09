Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 276,70 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 276,70 CHF nach. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 274,40 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 275,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 454.127 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 288,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 23,06 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,83 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 268,67 CHF an.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Roche die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,44 CHF je Aktie.

