Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 256,80 CHF.

Mit einem Kurs von 256,80 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 257,20 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 256,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 257,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 26.720 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 288,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,23 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 20,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,81 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 274,29 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,56 CHF im Jahr 2024 aus.

