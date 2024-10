Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

So bewegt sich Roche

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Roche. Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 258,70 CHF.

Die Roche-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 258,70 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 259,30 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 258,40 CHF nach. Bei 258,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.385 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 288,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 11,40 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 21,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,82 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 272,22 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,57 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI aktuell: SMI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Freitagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels schwächer

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone