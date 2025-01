Aktie im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag stärker

08.01.25 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 268,20 CHF.

Das Papier von Roche legte um 11:48 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 268,20 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 268,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 264,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 209.270 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 288,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 7,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,81 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 274,29 CHF. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,56 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Optimismus in Zürich: SLI letztendlich mit grünem Vorzeichen Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich im Plus STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsende

