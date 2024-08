Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich Roche

Die Aktie von Roche zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 275,50 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 275,50 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 276,80 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 274,20 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 275,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 248.505 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,40 CHF. 4,32 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,80 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 263,67 CHF.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Roche die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,33 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Verluste in Zürich: SLI schlussendlich in Rot

SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer