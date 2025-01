Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 270,60 CHF.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 270,60 CHF abwärts. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 268,90 CHF. Bei 269,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 31.565 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 288,20 CHF markierte der Titel am 02.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,81 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 274,29 CHF je Roche-Aktie an.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,56 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

