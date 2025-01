Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verbilligt sich am Nachmittag

Blick auf Roche-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 269,00 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 269,00 CHF. Bei 268,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 269,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 322.565 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 288,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,14 Prozent. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 26,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,81 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 274,29 CHF für die Roche-Aktie aus.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 30.01.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,56 CHF je Aktie belaufen.

