Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Dienstagnachmittag zu

11.06.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 240,00 CHF zu.

Um 15:53 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 240,00 CHF nach oben. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 241,20 CHF an. Bei 239,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 321.453 Roche-Aktien umgesetzt. Bei 284,00 CHF erreichte der Titel am 13.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,33 Prozent. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 11,29 Prozent sinken. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,79 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 259,90 CHF. Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,85 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Zurückhaltung in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone Roche-Aktie dennoch leichter: Lungenkrebsmedikament Alecensa von Roche feiert Meilenstein: EU-Zulassung Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start schwächer

