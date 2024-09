Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zieht am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 269,80 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 269,80 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 271,30 CHF. Bei 266,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 249.705 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (288,20 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 26,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,83 CHF je Roche-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 270,89 CHF für die Roche-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,05 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

