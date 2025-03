Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Roche zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 304,70 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 304,70 CHF. Bei 305,30 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 304,30 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 371.939 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 2,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,13 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,94 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 285,88 CHF je Roche-Aktie aus.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 20,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Handel in Zürich: SLI zum Handelsende leichter

SIX-Handel SMI schlussendlich leichter

SPI aktuell: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben