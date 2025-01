Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag fester

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 264,40 CHF nach oben.

Um 11:49 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 264,40 CHF nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 264,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 110.350 Roche-Aktien.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 288,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,00 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Mit Abgaben von 19,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,82 CHF ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 274,86 CHF für die Roche-Aktie aus.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 30.01.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,59 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

