Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 280,90 CHF.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 280,90 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 280,00 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 281,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 364.633 Roche-Aktien.

Bei 287,40 CHF erreichte der Titel am 29.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 24,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,80 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 263,67 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,37 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

