Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 244,70 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 244,70 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 244,30 CHF. Mit einem Wert von 247,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 181.119 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,79 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 259,90 CHF.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,85 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

