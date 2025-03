Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Dienstagnachmittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 309,50 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 309,50 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 309,00 CHF. Bei 310,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 428.451 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,94 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 285,88 CHF angegeben.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Am 23.07.2026 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

