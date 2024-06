So entwickelt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Dienstagnachmittag

18.06.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 246,90 CHF zu.

Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 246,90 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 247,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 306.424 Roche-Aktien. Bei 279,85 CHF markierte der Titel am 20.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 13,35 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,79 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 259,90 CHF. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,85 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels fester Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht am Montagmittag Verluste

