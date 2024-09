Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 266,50 CHF.

Um 11:48 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 266,50 CHF zu. Die Roche-Aktie legte bis auf 269,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 267,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 113.374 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 288,20 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,14 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,11 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,82 CHF ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,11 CHF.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 30.01.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Roche die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,57 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

