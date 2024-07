Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittag schwächer

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 277,70 CHF.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 277,70 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 275,10 CHF aus. Bei 280,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 449.733 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2024 auf bis zu 281,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 30,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,77 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 260,30 CHF angegeben.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 17,73 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

