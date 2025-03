Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 307,30 CHF.

Um 15:52 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 307,30 CHF zu. Die Roche-Aktie legte bis auf 308,70 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 304,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 434.659 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 2,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.05.2024 (212,90 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,72 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,94 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 285,88 CHF.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

