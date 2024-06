Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 253,50 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 253,50 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 253,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,80 CHF. Zuletzt wechselten 181.502 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 277,90 CHF erreichte der Titel am 04.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,79 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 259,90 CHF je Roche-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 17,85 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

