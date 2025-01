Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Montagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 279,00 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 279,00 CHF zu. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 279,60 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 275,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 337.330 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 288,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 3,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,81 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 274,86 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Roche.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,48 CHF je Aktie belaufen.

