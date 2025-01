Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 282,60 CHF zu.

Um 11:49 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 282,60 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 283,50 CHF zu. Bei 279,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 188.572 Roche-Aktien.

Bei 288,20 CHF markierte der Titel am 02.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 1,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 24,66 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,81 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,67 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Roche.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,50 CHF in den Büchern stehen haben wird.

