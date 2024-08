Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 283,20 CHF zu.

Um 11:49 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 283,20 CHF nach oben. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 283,60 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 281,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 113.216 Roche-Aktien.

Am 29.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 1,48 Prozent zulegen. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 212,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,82 Prozent.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,80 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 263,67 CHF.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,40 CHF je Aktie belaufen.

