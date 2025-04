Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 268,90 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 15:52 Uhr 1,4 Prozent. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 270,70 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 267,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 340.313 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 16,70 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 20,83 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,93 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 281,00 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Roche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 20,12 CHF fest.

