Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

30.05.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Roche hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 260,20 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 260,20 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 261,20 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 260,00 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 92.884 Roche-Aktien. Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,60 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.05.2024 bei 226,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,95 Prozent. Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,91 CHF belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 279,75 CHF an. Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,13 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie FDA lässt Susvimo von Roche für Behandlung diabetischer Retinopathie zu - Roche-Aktie fester SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren bedeutet SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor einem Jahr eingebracht

