Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Roche zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 266,20 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 266,20 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 265,30 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.501 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 17,88 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 227,20 CHF am 01.06.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 14,65 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,91 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 279,75 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 20,10 CHF fest.

