Roche Aktie News: SPI Aktie Roche legt am Nachmittag zu

Blick auf Roche-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 283,20 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 283,20 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 284,40 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 282,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 367.469 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,40 CHF) erklomm das Papier am 29.07.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,48 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 33,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,80 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 268,67 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Roche die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 18,40 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Pluszeichen in Zürich: SPI legt zum Handelsende zu

Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag zu

Handel in Zürich: Das macht der SPI am Mittwochnachmittag