Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 268,60 CHF.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 268,60 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 268,40 CHF. Mit einem Wert von 269,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 359.657 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 04.05.2024. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 26,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,95 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 279,75 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 20,11 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

