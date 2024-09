Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verbilligt sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 271,40 CHF abwärts.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 271,40 CHF abwärts. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 270,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 270,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 242.258 Roche-Aktien.

Am 02.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 288,20 CHF. 6,19 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,83 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 271,11 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,56 CHF je Aktie belaufen.

