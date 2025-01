Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Vormittag ins Plus

Roche im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 286,60 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 286,60 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 289,60 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 289,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 217.858 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 289,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 1,05 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 212,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 25,72 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,81 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 274,86 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 20,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

