Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 285,80 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 09:05 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 285,80 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 285,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 849 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2024 bei 287,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 0,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,77 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,56 CHF für die Roche-Aktie.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,96 CHF je Aktie belaufen.

