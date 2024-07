Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verbilligt sich am Mittwochmittag

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 284,80 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:37 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 284,80 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 284,80 CHF nach. Bei 285,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 12.788 Aktien.

Bei 287,40 CHF erreichte der Titel am 29.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 0,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 33,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,77 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,56 CHF je Roche-Aktie aus.

Voraussichtlich am 30.01.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,96 CHF je Aktie belaufen.

