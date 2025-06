Roche startet Phase-3-Studie mit Prasinezumab bei frühem Parkinson

Werte in diesem Artikel

Von Ian Walker

DOW JONES--Roche setzt die Entwicklung seines Parkinson-Antikörpers Prasinezumab mit einer klinischen Phase-3-Studie fort.

Entscheidende dafür seien Daten jüngster Studien gewesen, die den potenziellen Nutzen von Prasinezumab zusätzlich zu einer wirksamen symptomatischen Behandlung von Parkinson im Frühstadium gezeigt hätten, teilte das Schweizer Pharmaunternehmen am Montag mit. Zwei Studien, in denen die Langzeitsicherheit und Wirksamkeit von Prasinezumab an mehr als 750 Parkinson-Patienten im Frühstadium untersucht werde, liefen weiter.

