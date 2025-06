Blick auf Roche-Kurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag mit Einbußen

13.06.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 270,80 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 270,80 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 268,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 269,10 CHF. Zuletzt wechselten 186.726 Roche-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 15,88 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,91 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 279,75 CHF an. Die Roche-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,07 CHF je Roche-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-CEO kritisiert Trumps Preisdruck bei Medikamenten - Aktie in Grün SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren bedeutet Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten

