Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 269,70 CHF nach.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 269,70 CHF. Bei 268,70 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 79.772 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 14,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 16,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,91 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 279,75 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,07 CHF je Roche-Aktie.

