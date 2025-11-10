DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +2,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.852 +1,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,15 +0,7%Gold4.075 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, BYD, Stabilus, im Fokus
Top News
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Goldpreis: Krisenwährung zum Wochenauftakt stark gefragt Goldpreis: Krisenwährung zum Wochenauftakt stark gefragt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Röwekamp: Gehe von Einigung bei Wehrdienst diese Woche aus

10.11.25 08:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Bundestagsberatungen über die künftige Ausgestaltung des Wehrdienstes geht der CDU-Verteidigungsexperte Thomas Röwekamp von einer Einigung in dieser Woche aus. "Ich gehe davon aus, dass es gelingt", sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im ZDF-"Morgenmagazin". "Wir haben schon viele Gemeinsamkeiten miteinander definiert. Jetzt geht's noch um Detailfragen." Es sei wichtig, dass die Koalition jetzt geschlossen in die weiteren parlamentarischen Beratungen gehe.

Wer­bung

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte sich am Freitag ebenfalls optimistisch gezeigt, dass sich die Koalitionsfraktionen in dieser Woche einigen. Pistorius will grundsätzlich daran festhalten, dass das Wehrdienstgesetz Anfang 2026 in Kraft tritt.

Verteidigungsausschuss hört Experten an

Das Gesetz war nach langem Streit in der Koalition Mitte Oktober zunächst in der vom Kabinett beschlossenen Fassung in den Bundestag eingebracht worden. Inhaltlich ist dieser Entwurf zwischen Union und SPD aber umstritten und wird sich im parlamentarischen Verfahren noch ändern. Es geht unter anderem um die Frage, welche Mechanismen greifen sollen, falls durch Freiwilligkeit nicht genügend Wehrdienstleistende zusammenkommen. Diskutiert wird über mögliche Zufalls- oder Losverfahren.

Heute werden im Verteidigungsausschuss des Bundestags Experten dazu angehört, darunter der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, und der Chef des Bundeswehrverbands, André Wüstner. Am Donnerstag kommen die Spitzen der schwarz-roten Koalition zum Koalitionsausschuss zusammen./thn/DP/men