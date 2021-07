K+S-Konkurrent Yara legt dank höherer Preise kräftig zu - Yara-Aktie fällt

Damit konnten deutlich höhere Rohstoffkosten mehr als kompensiert werden. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent auf 799 Millionen US-Dollar (677 Mio Euro) gestiegen, teilte der Konkurrent des deutschen Unternehmens K+S Yara am Freitag in Oslo mit.

Der Umsatz zog um etwa 38 Prozent auf rund 3,95 Milliarden Dollar an. Damit schnitt das Unternehmen besser ab, als Experten erwartet hatten. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf 539 Millionen Dollar, dies war fast das Zweieinhalbfache des Vorjahreswertes in Höhe von 223 Millionen Dollar.

In Oslo geht es für die Yara-Aktie zeitweise 4,31 Prozent auf 472,70 Kronen runter.

